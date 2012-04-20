Украинская делегация отбыла в Вашингтон на ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка

Украинская делегация отбыла в Вашингтон на Ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), на котором планируется обсуждение современных вызовов и перспектив дальнейшего развития мировой финансово-экономической системы.

Об этом сообщается на официальном правительственном сайте.

Согласно предоставленной информации, возглавляет украинскую делегацию председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, а в ее состав входит министр финансов Украины Юрий Колобов.

«В ходе визита в Вашингтон украинская делегация примет участие в программных мероприятиях собрания и планирует провести встречи с руководством МВФ и Всемирного банка, - говорится в сообщении, - ...Стоит отметить, что рамки сотрудничества между Украиной и МВФ не ограничиваются только финансовой помощью, обе стороны заинтересованы в позитивных структурных изменениях, которые позволят украинской экономике стабильно развиваться».

В сообщении правительства указывается, что, начиная с 1997 года, МВФ и Всемирный банк приглашают на весенние сессии в Вашингтон чиновников, представителей частного сектора и общественных организаций, журналистов и других заинтересованных наблюдателей. Главным лейтмотивом этого события являются заседания Международного валютно-финансового комитета МВФ, Объединенного комитета МВФ и Всемирного банка по развитию, в ходе которого обсуждается деятельность ВБ и МВФ. В течение собрания также проходят семинары, региональные брифинги, пресс-конференции и много других мероприятий, сфокусированных на глобальной экономике, международном развити и ситуации на мировых финансовых рынках.