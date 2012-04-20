НБУ вводит временную администрацию в банке «Базис»

Национальный банк Украины постановлением правления №168 от 20 апреля с 23 апреля вводит временную администрацию в ПАО «АКБ «Базис» сроком на шесть месяцев (до 23 октября 2012 года).

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, временным администратором АКБ «Базис» назначена служащий НБУ Анна Гонтарь, которая занимает должность главного экономиста сектора регистрации, лицензирования и мониторинга банков отдела банковского надзора Управления НБУ в Харьковской области.

Сообщается также, что с 23 апреля введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца (до 23 июля 2012 года).

Справка УНИАН. АКБ «Базис» зарегистрирован Национальным банком Украины в 1992 году.

На 1 января 2012 года более 10% акций банка принадлежали: АО «Инвестор», прямое участие – 23,6513%, опосредованное – 73,1789%, ООО «Инвестор-Фонд», прямое участие – 73,1789%, Арсену Авакову, прямое участие – 0,2395%, опосредованное – 24,4444%, Олегу Гаевому, прямое участие – 0,1475%, опосредованное – 23,6513%, Игорю Моркотонову, прямое участие – 0,0306%, опосредованное – 23,7155%, Игорю Котвицкому, прямое участие — 0,0331%, опосредованное участие — 23,6513%.