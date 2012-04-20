Рост ВВП в 2013 году планируется на уровне 4,5% - Бюджетная резолюция

Правительство прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2013 году на уровне 4,5%.

Об этом говорится в проекте Бюджетной резолюции, обнародованной на сайте парламента.

По оценкам правительства, номинальный ВВП в 2013 году прогнозируется на уровне 1,688 трлн грн, дефицит госбюджета — 1% от ВВП, инфляции — 5,9%, индекс цен производителей – 6,3%.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, номинального ВВП — 1,5 трлн грн, инфляции - 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3,0%, и улучшил прогноз инфляции с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует рост ВВП в 2013 году на уровне 3,5%, инфляцию 5,9%.

По данным Госстата, в 2011 году рост ВВП составил 5,2%, номинальный ВВП — 1316,6 млрд грн.