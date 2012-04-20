Доходы председателя СБУ в прошлом году составляли почти 209 тыс. грн

Председатель Службы безопасности Украины Игорь Калинин в 2011 году получил 208 тыс. 772 грн дохода.

Соответствующие данные приведены в декларации И.Калинина, обнародованной на сайте СБУ.

Согласно декларации, заработная плата составляла 196 тыс. 938 грн. Также И.Калинин получил 16 тыс. 419 грн материальной помощи.

У председателя СБУ есть земельный участок площадью 1 тыс. 450 метров квадратных, жилой дом площадью 170 метров квадратных и квартира площадью 64 метра квадратных.

Кроме того, у членов семьи есть земельный участок площадью 8 тыс. метров квадратных.

И.Калинин имеет автомобиль Mitsubishi Pajero 2009 года выпуска, а на счетах в банках у него 150 тыс. грн.

Доход членов семьи И.Калинина составил в прошлом году 510 тыс. 638 грн. В декларации отмечено, что членами семьи является жена и сын.

Как сообщал УНИАН, И.Калинин возглавляет Службу безопасности Украины с февраля. До этого времени он занимал должность начальника Управления государственной охраны Украины.