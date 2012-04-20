В “Киевдорсервисе” выявлено нарушений более чем на 26 млн грн

Государственной финансовой инспекцией в г. Киеве проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия “Киевдорсервис” за период с 1 сентября 2009 года по 1 октября 2011 года, в результате которой выявлено финансовых нарушений на общую сумму 26,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба столичного Контрольно-ревизионного управления.

В ходе инвентаризации и контрольных измерений установлено отсутствие оборудования и оснащения видеонадзора, детекторов транспорта, управляемых дорожных знаков и метеонадзора автоматизированной системы управления дорожным движением на улично-путевой сети Киева, а также завышение стоимости работ по их монтажу соответственно на 23,4 млн грн и на 1,9 млн грн.

Кроме того, предприятием осуществлено нецелевое использование бюджетных средств в размере 841 тыс. грн, а именно: выполнены работы по установке системы видеонадзора за дорожным движением на транспортных развязках Киева на указанную сумму, что не предусмотрено Планом использования бюджетных средств на 2009 год.

В нарушение требований трудового законодательства, во время предоставления ежегодного отпуска, работникам предприятия не начислялась и не выплачивалась единоразовая денежная помощь на оздоровление, что привело к недополучению ими 658 тыс. гривен.

Материалы ревизии направлены в правоохранительные органы.