«Укрсоцбанк» увеличит уставной капитал на 45% - до 1,841 млрд грн

Акционеры «Укрсоцбанка» 20 апреля приняли решение об увеличении уставного капитала на 570,8 млн грн, или 45%, - до 1,841 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном на сайте банка.

В марте т.г. председатель правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин заявлял, что банк намерен увеличить уставный капитал на 1,2 млрд грн.

Пресс-служба также сообщает, что акционеры утвердили отчет и финансовые показатели за 2011 год, в т.ч. прибыль на уровне 14,8 млн грн.

При этом пути и сроки увеличения уставного капитала, а также параметры распределения прибыли в сообщении не уточняются.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2012 года составляли 40,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 37,25 млрд грн, обязательства - 33,6 млрд грн, уставный капитал - 1,270 млрд грн, собственный капитал - 6,6 млрд грн.

«Укрсоцбанк» в 2011 году получил чистую прибыль 14,853 млн грн.

На 1 января 2012 года основными акционерами банка были украинская «Ферротрейд Интернешнл» прямое участие - 69,1456% и UniCredit Bank Austria AG прямое участие - 26,2693%, опосредованное - 69,1456%.