Беларусь произвела первое погашение перед МВФ на 99,8 млн долл. Вся сумма - 3,8 млрд долл.

Беларусь произвела первое погашение основного долга по кредиту stand-by Международного валютного фонда в размере 99,8 млн долл.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«Беларусь 13 апреля 2012 года, во исполнение своих обязательств по кредиту stand-by МВФ, осуществила первое погашение основного долга в размере 64,7 млн СДР, что эквивалентно 99,8 млн долл.», - подчеркнули в Минфине.

Задолженность Беларуси перед МВФ в настоящее время составляет 3,8 млрд долларов. В 2012 году государство должно направить на погашение внешнего госдолга более 1,6 млрд долларов. В последующие два года (2013-2014 гг) ежегодные платежи по погашению внешнего госдолга превысят 3 млрд долларов.

Белорусские власти направили в МВФ ходатайство, в котором предложили предоставить новый кредит, чтобы рефинансировать имеющуюся задолженность.

Справка УНИАН. В конце 2008 года Беларусь обратилась к руководству МВФ с просьбой о заключении кредитного соглашения стенд-бай. 12 января 2009 года Совет исполнительных директоров фонда одобрил программу сроком на 15 месяцев и выделение Беларуси финансовых ресурсов в объеме около 2,46 млрд долл. По итогам первого обзора были скорректированы и одобрены обеими сторонами новые параметры программы и в соответствии с запросом белорусской стороны увеличен общий объем финансирования до 3,46 млрд долл. Реализация программы завершилась в апреле 2010 года.

С 1992 по 2008 год Беларусь дважды использовала финансовые ресурсы МВФ: по линии фонда системных трансформаций - 217,2 млн долл. и по механизму стенд-бай – 77,4 млн долл. В феврале 2005 года Беларусь полностью погасила указанные кредиты МВФ.

Постановлением Совета Министров №900 от 4 июля 2011 года увеличена квота Республики Беларусь в Международном валютном фонде. Правительство дало согласие на увеличением квоты Беларуси в МВФ до 681,5 млн специальных прав заимствования (СДР) в соответствии с четырнадцатым общим пересмотром квот, одобренным Советом управляющих этого фонда 15 декабря 2010 года.

6 апреля 2012 года Постоянный представитель Международного валютного фонда в Беларуси Наталия Колядина, занимавшая эту должность последние три года, покинула Беларусь в связи с истечением срока полномочий.

МВФ рассмотрит вопрос о назначении нового штатного постоянного представителя в Беларуси в том случае, если фонд и белорусские власти будут близки к подписанию новой кредитной программы.