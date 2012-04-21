Черниговский губернатор в 2011 году получил более 165 тыс. грн дохода - декларация

Глава Черниговской областной государственной администрации Владимир Хоменко в 2011 году получил более 165 тыс. грн. дохода.

Как передает корреспондент УНИАН, именно такая сумма указана в декларации о доходах, обнародованной согласно закону «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» на официальном сайте Черниговской облгосадминистрации.

В соответствии документом, из общей суммы доходов заработная плата руководителя Черниговской области составляет 160 тыс. 172 грн, материальная помощь – 5 тыс. 312 грн.

Также в собственности В.Хоменко есть два земельных участка площадью 14500 кв. м и 2000 кв. м и дом площадью 368 кв. м. Согласно декларации, собственного автотранспорта губернатор Черниговской области не имеет.

В 2010 году В.Хоменко получил доходы в сумме 170 тыс. грн, из которых зарплата составляла 158 416,48 грн, материальная помощь – 13 тыс. 93 грн.