Азаров заявляет, что когда был главой налоговой на ЕЭСУ был наложен штраф в 1,4 млрд грн

Премьер-министр Николай Азаров заявляет, что вовремя его пребывания в должности главы Государственной налоговой службы Украины на корпорацию "Единые энергетические системы Украины" был наложен штраф в размере 1,4 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире «Интера».

«Была организована проверка, на корпорацию ЕЭСУ был наложен значительный штраф, по моему, 1,4 млрд грн корпорация ЕЭСУ должна была заплатить… Один раз Павел Иванович (экс-премьер П.Лазаренко- УНИАН) мне сказал: ты что наезжаешь на ЕЭСУ? Я говорю: Павел Иванович, а что это такое?.. Ну не важно", - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что не давал показания по делу ЕЭСУ.

"Корпорация "Единые энергетически системы", которой руководила Тимошенко и была, по-моему, генеральным директором, если память мне не изменяет, подпись ее есть на всех финансовых документах, работала незаконно. При громаднейших оборотах там 10 млрд долларов, они сами хвастались об этом, она поставляла газ на все предприятия Украины. На минуточку. Частично за этот газ получала деньгами, частично – бартером. То есть обороты были колоссальные. Так вот. объем уплаченных налогов был мизерным", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что с того момента, как он возглавил Государственную налоговую службу Украины в 1996 году, деятельность корпорации ЕЭСУ была в поле зрения налоговой службы.

"Кто тогда знал эту госпожу Тимошенко? Никто ее не знал абсолютно в масштабах страны. И я, откровенно говоря, не знал эту фамилию. И удивительный вопрос, а почему вдруг вот эта корпорация, о которой никто не знал, вдруг оттесняет мощные корпорации, которые до этого поставляли газ в Украину. Почему так произошло? Например, "Итера Украина", ее генеральный директор каким-то странным образом расстреливается на входе в свой офис. "Индустриальный союз Донбасса", который поставлял газ в Донбасс, а потом почему-то выпал из этой схемы", - отметил премьер-министр.

По его словам, тогдашний премьер-министр Павел Лазаренко протежировал ЕЭСУ.