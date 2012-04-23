Пара EUR/USD на текущей неделе может обвалиться до годового минимума - эксперт

Основным событием, способным оказать существенное влияние на перспективы американского доллара на текущей неделе, станет очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, пара EUR/USD по-прежнему остается очень чувствительной к новостям, связанным с долговым кризисом стран еврозоны. По мере того, как доходность по долговым обязательствам правительства Испании находится в восходящем тренде, ее позиции будут оставаться уязвимыми. В случае нарастания опасений относительно ситуации в Испании или масштабного укрепления доллара по всему рынку, EUR/USD, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может сформировать импульс в сторону годовых минимумов в области 1,26. В случае же преодоления сопротивления 1,3200 целью движения станет 1,3355.

Британский фунт продолжит коррелировать с евро, но будет чувствовать себя более уверенно, в случае укрепления последнего. Стерлинг в последнее время получает поддержку как со стороны позитивной макроэкономической статистики, так и со стороны банка Англии, который намерен пересмотреть необходимость программы количественного смягчения, если инфляция приостановит свое падение. С позиций технического анализа преодоление поддержки 1,6050 открывает паре GBP/USD дорогу в область 1,6150 и далее к 1,6290.

Пара USD/JPY находится в нисходящем тренде уже более месяца. За это время она понизилась с отметки 84,15 до уровня 80,40. С позиций технического анализа для того, чтобы развернуть этот тренд, ей необходимо удерживать поддержку 80,30 и преодолеть сопротивление 81,80. Основным событием, способным оказать ей в этом поддержку, станет заседание Банка Японии 27 апреля.