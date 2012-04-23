Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0290-8,0350 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0290/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2722/0,2726, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5685/10,5780.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3162/1,3164 (пятница, 20 апреля, – 1,3135/1,3137).

В пятницу, 20 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.