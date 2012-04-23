Доллар на межбанке преодолел отметку 8,04 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0290/8,0350, к 12:00 цены поднялись до 8,0360/8,0405 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2722/0,2726, к 12:00 цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 29.5050 (+0,0351).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3162/1,3164, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5685/10,5780, к 12:00 цены понизились до 10,5655/10,5755.