Греция в 2011 году сократила дефицит бюджета до 9,1% ВВП

Брюссель. В 2011 году Греция сократила дефицит бюджета до 9,1% ВВП, или 19,6 млрд. евро.

Об этом свидетельствует обнародованное сегодня сообщение Статистического бюро страны.

Внешние долги страны по итогам 2011 года достигли 355,6 млрд евро, или 165,3% ВВП.

В 2010 году дефицит бюджета Греции составлял 10,6% ВВП, а внешние долги – 144,9% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Греция сейчас получает помощь от ЕС и Международного валютного фонда с целью преодоления долгового кризиса.

Первая программа помощи стране была одобрена еще в 2010 году, а в феврале этого года страны-члены еврозоны и МВФ согласовали вторую программу, которая предусматривает предоставление Афинам финансовой помощи в обмен на структурные реформы и уменьшение социальных расходов бюджета, что должно привести к постепенному выходу Греции из кризиса.

По прогнозам, в 2012 году дефицит бюджета страны должен сократиться до 7% ВВП, а внешние долги – до 145,5% ВВП.

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