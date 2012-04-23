На межбанке торги закрылись котировками 8,0360/8,0395 грн/долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0290/8,0350, к 12:00 цены поднялись 8,0360/8,0405. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0360/8,0395 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2722/26, к закрытию цены понизились 0,2721/25. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5225 (+0,0526).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3162/64, а к 15:00 понизились 1,3130/32. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5685/10,5780, к 12:00 цены скорректировались 10,5655/10,5755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,5525/10,5610.