Результаты работы украинских банков за I квартал

«Родовид Банк» в первом квартале сократил убыток в 9,9 раза – до 39,721 млн грн

«Родовид Банк» (г. Киев) в I квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил убыток в 9,9 раза – до 39,721 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном системе раскрытия информации НКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде увеличились на 0,2% и на 1 апреля 2012 года составили 9,034 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 1,5%, до 290,214 млн грн, обязательства – на 0,6%, до 5,395 млрд грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 12,359 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,2% – до 3,639 млрд грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого является продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

В 2011 году «Родовид Банк» сократил убыток по сравнению с 2010 годом в 3 раза – до 1,399 млрд грн.

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«Ощадбанк» в І квартале увеличил прибыль на 41% – до 178,3 млн грн

«Ощадбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 41% – до 178,304 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 7% и на 1 апреля 2012 года составили 78,418 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 3%, до 49,035 млрд грн, обязательства - на 8%, до 60,467 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 15,538 млрд грн, собственный капитал увеличился на 1,6% – до 17,951 млрд грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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Банк «Форум» в I квартале получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее

Банк «Форум» (Киев) в I квартале 2012 года получил 1,295 млн грн прибыли против 297,629 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Активы банка в январе-марте сократились на 2,5% и на 1 апреля 2012 года составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2,1%, до 7,12 млрд грн, обязательства - на 2,9%, до 8,72 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-марте 2012 года не изменился и на 1 апреля составил 5,935 млрд грн, собственный капитал – уменьшился на 0,08%, до 1,49 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций банка «Форум».

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«Укрэксимбанк» в первом квартале увеличил чистую прибыль на 18% – до 20,174 млн грн

«Укрэксимбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 18% – до 20,174 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 3% и на 1 апреля 2012 года составили 72,851 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 1,6%, до 42,234 млрд грн, обязательства - на 4%, до 55,109 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 16,414 млрд грн, собственный капитал увеличился на 6,191 млн грн — до 17,742 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

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«Проминвестбанк» в 1-м квартале получил чистую прибыль в 3,616 млн грн против убытка 48,674 млн грн годом ранее

"Проминвестбанк" (ПИБ, Киев) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в 3,616 млн грн по сравнению с убытком 48,674 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в отчетности банка, обнародованной на его сайте.

Активы банка за указанный период увеличились на 6% и на 1 апреля 2012 года составили 40,463 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10%, до 29,626 млрд грн, обязательства - на 7%, до 35,331 млрд грн, уставный капитал — на 0,3%, до 5,299 млрд грн, собственный капитал - на 1%, до 5,132 млрд грн.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация), по состоянию на 15 августа 2011 г., владеет 97,85% акций «Проминвестбанка».

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