Советсткие вклады будут выплачивать наличными, при желании – на карточку

Граждане Украины с 1 июня смогут получать компенсацию в размере 1 тыс. грн по вкладам Сберегательного банка СССР, сделанным до 2 января 1992 года наличными в учреждения Сбербанка СССР, которые действовали на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление Кабинет министров принял 23 апреля.

При желании вкладчиков средства могут быть перечислены на платежную карту или размещены на депозитном счете.

В сообщении отмечается, что постановлением Кабмина определен порядок перечисления средств из Государственного бюджета Украины в "Ощадбанк" и определен механизм выплаты компенсаций в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству совместно с Нацбанком доработать механизм выплат вкладчикам Сбербанка СССР компенсаций в размере 1 тыс. грн.

Он отметил, что механизм выплат необходимо максимально упростить и использовать несколько вариантов получения вкладчиками средств.

Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн.

Компенсации должны быть выплачены начиная с 1 июня и до конца 2012 года.