Регулятивный капитал украинских банков в І квартале сократился на 3,4%

Регулятивный капитал украинских банков в первом квартале т.г. сократился на 3,4%, или на 6,137 млрд грн, - до 171,179 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В марте размер регулятивного капитала увеличился на 0,7%, или на 1,138 млрд грн.

Согласно циркулярам Нацбанка, регулятивный капитал является одним из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков. Регулятивный капитал банка - совокупность основного (1-го уровня) капитала и дополнительного (2-го уровня) капитала.

Сумма просроченной задолженности по кредитам в комбанках за первый квартал увеличилась на 0,6% (в марте сократилась на 2,3%) - до 79,794 млрд грн. Также увеличился ее удельный вес в кредитном портфеле банков с 9,61% до 9,64%.

Доля иностранного капитала в банковской системе страны за январь-март сократилась с 41,9% до 41,8%. Количество банков с иностранным капиталом оставалось на уровне 53 кредитно-финансовых учреждений, из которых 22 банка - со 100%-ным иностранным капиталом.

По состоянию на 1 апреля 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.

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