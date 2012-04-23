Налоговая провела «рестайлинг» методов борьбы с теневой экономикой

Государственная налоговая служба усовершенствовала методику противодействия процессам тенизации экономики.

Об этом во время коллегии сообщил председатель ГНСУ Александр Клименко.

По его словам, именно вывод средств из теневого оборота обеспечит наполнение бюджета, доходная часть которого, напомним, была недавно увеличена Верховной Радой на 33,3 млрд грн.

«По итогам первого квартала рост поступлений составляет 7,4 млрд грн от уровня прошлого года. В дальнейшем мы будем задействовать весь спектр воздействия на недобросовестных плательщиков, чтобы организовать адекватное налоговое сопровождение экономического роста», - отметил А.Клименко.

Вместе с тем он подчеркнул, что детенизация никоим образом не приведет к повышению налогового давления на легальный сектор экономики.

«Наше оружие - интеллект и аналитика, а не мышцы и кулаки. Мы должны доказывать вину конкретного нарушителя и заставить его возмещать все необходимое», - подытожил А.Клименко.

Напомним, автоматизированная система обнаружения субъектов теневой экономики введена в феврале прошлого года. За год ее работы уплата НДС рисковыми предприятиями выросла вдвое.

В частности, в феврале 2011 года, когда комплексная программа предотвращения и противодействия процессам тенизации экономики еще не действовала, плательщики «группы риска» направили в бюджет 1,3 млрд грн. В марте 2012-го - уже 2,9 млрд грн.

Всего от предприятий, которые использовались в схемах минимизации налогов, по итогам 2011 года поступило 28 млрд грн НДС с 76 млрд грн общего сбора этого налога.

За три месяца 2012 года в бюджет поступило 19,7 млрд грн НДС, из них от предприятий данной категории - 8,4 млрд грн.