Цена нефти обвалилась на ожиданиях статданных из США

На мировых торгах во вторник, 24 апреля, цены на нефть падают на фоне ожиданий статданных из США по запасам топлива..

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже опустилась на 0,2 доллара, или на 0,19% - до 102,91 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,11 доллара, или на 0,09% - до 118,6 доллара за баррель.

Как ожидают эксперты, Министерство энергетики США сообщит в среду о росте коммерческих запасов нефти на 2,65 миллиона баррелей за неделю до 371,7 миллиона баррелей.

Кроме того, рынки с негативом восприняли комментарии аналитиков о том, что США "распечатают" стратегические резервы нефти, если ЕС введет эмбарго на поставку нефти из Ирана, передает Bloomberg.