Индикаторы азиатских бирж торгуются в минусе на новостях из Европы

Большинство индикаторов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе во вторник на фоне новостей об отставке нидерландского премьер-министра и негативной экономической статистики из Испании.

Японский Nikkei Stock Average 225 уже снизился на 0,89% - до 9456,97 пункта, более широкий TOPIX опустился на 0,73% и составил 803,59 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 0,81% и составлял 1956,60 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,33% и достиг 2972,16 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite потерял 1,4%, составив 2355,17 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,32% и составил 20559,10 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 повысился на незначительные 0,01% - до 4430,80 пункта.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал королеве прошение об отставке после того, как неудачей завершились переговоры с оппозицией по бюджету на 2013 год и мерам преодоления экономических проблем, передает РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg.

С пессимизмом были восприняты статданные из Испании, согласно которым ВВП страны в первом квартале 2012 года сократился на 0,4% по сравнению с последним кварталом 2011 года. В четвертом квартале спад ВВП страны составил 0,3%, что означает начало технической рецессии в стране.

Nikkei 225 (Nikkei 225 Stock Average) - основной индекс Токийской фондовой биржи, вычисляемый как простая средняя арифметическая цена акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.

TOPIX - один из ключевых японских фондовых индексов, рассчитываемый как среднее арифметическое взвешенное по рыночной капитализации цен акций компаний, принадлежащих к первому сегменту Токийской фондовой биржи (компании с большой капитализацией).

KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) - основной индекс фондовой биржи Сеула, расчет которого включает в себя все компании, чьи акции торгуются на бирже.

Straits Times Index - главный индикатор фондовой биржи Сингапура, который базируется на курсах акций 30 промышленных компаний.

S&P/ASX 200 - главный фондовый индекс Сиднейской биржи, который складывается из акций 200 самых торгуемых на площадке компаний.

Hang Seng (Hang Seng Index, HIS) - основной индекс фондовой биржи Гонконга, чувствительный к малейшим колебаниям экономики на материковом Китае. Вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций 34 крупнейших акционерных компаний Гонконга.

SSE Composite (Shanghai Stock Exchange Composite Index) - основной индекс Шанхайской фондовой биржи, рассчитываемый по ежедневным значениям цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В биржи.