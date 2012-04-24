Евро продолжит оставаться под давлением ситуации в Нидерландах и Франции - эксперт

На торгах во вторник, 24 апреля, очередная волна опасений может помочь паре EUR/USD пробить поддержку 1.31 и направиться к отметке 1.3070, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, позиции GBP/USD довольно устойчивы: пара удерживается на уровнях открытия недели. Тем не менее, публикуемые во вторник данные по госфинансам могут оказать некоторое давление на фунт стерлингов. Если налоговые поступления окажутся ниже прогнозируемых, а расходы продолжат расти, то это поставит под сомнение продуктивность жесткого плана Осборна. После прорыва поддержки 1.61 возможен возврат в район 1.5960.

В паре USD/JPY большое значение будет иметь корпоративная отчетность США. Разговоры о взяточничестве в крупной сети магазинов Wall-Mart, а также прогнозы о слабых показателях прибыли в нескольких крупных компаниях оказывают давление на доллар в этой паре. Если ситуация будет развиваться в том же направлении, пара может пробить 81.00 и направиться к 80.60.

Макроэкономические данные из Китая и Австралии окажут влияние на рыночные настроения в отношении рискованных активов во вторник. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние кредитных рынков Европы – именно они лучше всего на текущий момент отражают доверие инвесторов к экономике региона. Учитывая уход в отставку премьер-министра Нидерландов, а также ожидания по второму раунду выборов во Франции, евро будет оставаться под давлением.