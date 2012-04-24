Доллар на межбанке продолжил рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0350/8,0410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2729/33, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5835/10,5930. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3177/79 (понедельник — 1,3162/64).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.