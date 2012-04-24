ДТЭК завершил 2011 год с прибылью 2,8 млрд грн

ООО «ДТЭК» (г. Донецк) завершило 2011 год с чистой прибылью 2,817 млрд грн, тогда как за 2010 год чистая прибыль составляла 3,918 млн грн.

Об этом сказано в годовой отчетности компании, опубликованной в Единой системе комплексного раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, в 2011 году «ДТЭК» сократил чистый доход на 33,8% по сравнению с 2010 годом – до 0,893 млрд грн, а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 33,8% – до 1,072 млрд грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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