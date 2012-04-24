Студия кинодубляжа B&H погасила нанесенные бюджету убытки на 24,2 млн грн

Студия кинодубляжа B&H погасила убытки, нанесенные бюджету на сумму 24,2 млн грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев.

Как напомнил первый заместитель председателя ГНС в г. Киев - начальник управления налоговой милиции ГНС в г.Киеве Игорь Усик, против данного предприятия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

«Должностные лица предприятия, которые уплатили налоги и сборы, а также возместили ущерб, нанесенный государству несвоевременной уплатой, освобождаются от уголовной ответственности согласно ч.4 ст.212 Уголовного кодекса», - отметил он.

Напомним, 5 апреля 2012 года следователи налоговой милиции ГНС в г.Киеве провели обыск на одном из предприятий кинематографической отрасли. Основанием этого стала неуплата налогов на сумму свыше 18 млн грн, общая сумма ущерба вместе со штрафными санкциями составила 24,2 млн грн.