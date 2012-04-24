Нардеп Шепелев продает «Европейский банк рационального финансирования»

Народный депутат Украины Александр Шепелев продает принадлежащий ему «Европейский банк рационального финансирования» (ЕБРФ), сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина».

По информации издания, новым владельцем банка станет бывший заместитель председателя правления «Родовид Банка» Дмитрий Егоренко.

Как сообщает газета, на прошлой неделе собрание акционеров (ЕБРФ) решило уволить главу наблюдательного совета банка Валерия Солода и члена совета Елену Кузнецову. Они владеют 0,0001% и 0,001% акций банка соответственно. Главой совета назначен Дмитрий Егоренко (0,0002%), а членом — Кристина Ханович (0,0001%).

По данным «КоммерсантЪ — Украина», новый председатель набсовета станет реальным владельцем кредитно-финансового учреждения.

На 1 января 2012 г. народный депутат Александр Шепелев, по данным Нацбанка, владел 16,39% банка напрямую (36,48% опосредованно), его жена — Галина Шепелева — 36,485 и 56,77% соответственно. «Я продал все 100% банка. Мы договорились, что деньги покупатель отдаст позже. Он (Дмитрий Егоренко) стал главой набсовета и теперь меняет команду»,— рассказал изданию Шепелев.

Также отмечается, что изменения в руководстве ЕБРФ начались еще месяц назад. 26 марта был уволен председатель правления Андрей Клен, вместо него назначена Мария Шестакова, которая до декабря 2011 г. была директором одного из отделений «Родовид Банка».

«Мы действительно сейчас усиливаем команду, которой ставим задачи поднять за год банк на две группы вверх. Последние два года банк не развивался, не кредитовал, а теперь мы заведем новых клиентов, в частности тех, которые обслуживались в «Родовид Банке»,— сообщил «КоммерсантЪ — Украина» Егоренко. - Есть старые клиенты в черной металлургии. Придут новые — из сектора металлообработки. Члены правления пришли также из Кредитпромбанка, ПУМБ. Соответственно, из этих банков также перейдут клиенты. Мы сконцентрируемся на кредитовании малого и среднего бизнеса, которому в одни руки будем выдавать по 4-4,5 млн грн».

Справка УНИАН. «Европейский банк рационального финансирования» зарегистрирован в 1993 году.

На 1 января 2012 года активы банка составляли 231 млн грн, обязательства — 40,3 млн грн, собственный капитал — 190,76 млн грн, уставный капитал — 153 млн грн.

2011 год банк завершил с убытком 1,34 млн грн.