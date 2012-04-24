Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0320-8,0355 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками: 8,0350/8,0410, к 12:00 цены снизились 8,0320/8,0345. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0320/8,0355 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2729/33, к 12:00 цены понизились 0,2728/32. К закрытию цены вернулись к утренним значениям 0,2729/33. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4225 (-0,1000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3145/85. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5835/10,5930, к 12:00 цены ушли вниз 10,5745/10,5820. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 10,5810/10,5895.