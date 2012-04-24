В Таможенный союз надо привлекать новые страны по мере их готовности – Медведев

Москва. В Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана надо привлекать новые страны по мере их готовности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий Медведев сказал на расширенном заседании Государственного совета.

«Считаю значительным достижением создание Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси. Это первое наднациональное объединение, в котором участвует Россия. Мы существенно расширили наш общий рынок, повысили его привлекательность для торговли и инвестиций. Это, кстати, выражается уже в весьма приличных цифрах. Возрос наш реальный вес в глобальном разделении труда», - сказал Д.Медведев.

«Надо двигаться дальше, последовательно и настолько быстро, насколько к этому готовы все заинтересованные стороны, в том числе привлекая в Таможенный союз другие страны (по мере их готовности, конечно) и создавая более широкое интеграционное объединение. Надеюсь, что новый Евразийский союз со временем станет одним из влиятельных игроков на мировом рынке», - подчеркнул он.

При этом сообщил, что РФ готова к более тесной интеграции с Европейским Союзом, с Азиатско-Тихоокеанским регионом, со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и другими региональными объединениями, но для этого необходимы открытость и доверие со стороны наших партнеров.

«Односторонних шагов навстречу с нашей стороны здесь быть не может. Нужно двустороннее движение», - подчеркнул Д.Медведев.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК - наднациональный орган ЕЭП) Виктор Христенко сообщил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.