После принятия Таможенного кодекса таможенной границы у Украины не будет – Терехин

После принятия нынешнего варианта Таможенного кодекса таможенной границы у Украины не будет. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Сергей Терехин в комментарии газете «День» (№72 от 24 апреля).

«Все ждали адаптации к международным конвенциям, но этого не произошло» - сказал он. По его словам, об этом свидетельствует отсутствие переходного периода для освоения новых таможен, что создаст проблемы для бизнеса.

Также он отмечает, что кодексом вводится постуадит-контроль. «Если ранее функции таможенников заканчивались после выхода товара на таможенную территорию Украины или другого государства, то теперь они смогут бесконечно проверять бизнес. На предмет чего проверять, Таможенный кодекс прямо не определяет. Стабильности бизнесу это не прибавит», - констатировал С.Терехин.

В то же время, он отмечает, что в разделе об определении таможенной стоимости остается много лазеек, чтобы не принимать записанную в контракте стоимость товара, а принимать во внимание ту, которую напишет таможенник. «Бизнес так и не дождался четких правил определения таможенной стоимости. А это важно, потому что именно при определении таможенной стоимости у таможенника возникает наибольшее искушение взять взятку, а у импортера - дать ее, уклоняясь от уплаты налогов», - отметил С.Терехин.

Он также напомнил, что в кодексе есть статья, по которой от уплаты пошлины освобождаются любые товары (кроме подакцизной группы (табачные и водочные изделия) и товаров двойного назначения), которые ввозятся в страну как инвестиции в капитал совместного предприятия, созданного на территории Украины иностранной компанией.

«Речь идет о том, что создается украинский резидент при участии иностранного капитала и в инвестиционном свидетельстве могут, например, записать, что инвестиции в виде, например, шуб, станков или чего-то другого. При ввозе этих товаров на украинскую территорию пошлина не платится. То есть в таком случае пошлина, которая защищает внутренний рынок, фактически не будет действовать», - подчеркнул С.Терехин.

Как сообщал УНИАН, парламент принимал кодекс дважды. После принятия его 3 ноября 2011 года документ был заветирован Президентом.

13 марта 2012 года Таможенный кодекс был принят парламентом с поправками и 19 апреля Президент Украины Виктор Янукович его подписал.

Новый Таможенный кодекс вступит в действие с 1 июня.