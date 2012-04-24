ЕБРР разработал схему распределения рисков при гривневом кредитовании

Европейский банк реконструкции и развития разработал схему, согласно которой ЕБРР будет предоставлять ресурсы украинским банкам, а те, в свою очередь, будут кредитовать реальный сектор экономики, при этом валютные риски будут распределены 50 на 50.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Турции, странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Оливье Декамп во вторник на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ЕБРР ведет работу над внесением изменений в украинское законодательство, согласно которым международным финансовым организациям будет предоставлено право выпускать облигации в гривне для создания ресурсной базы кредитования украинской экономики в национальной валюте.

«Мы не просто ожидаем, а нашли другой механизм, чтобы разделить 50 на 50 валютные риски. Это будет стимулировать банки предоставлять кредиты», - сказал он.

Как объяснил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК, ЕБРР будет предоставлять свои ресурсы украинским банкам (на сегодняшний день он работает с 12 банками), а те, в свою очередь, будут кредитовать в национальной валюте. При этом валютные риски между ЕБРР и украинским кредитно-финансовыми учреждениями будут распределяться поровну.

Пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон УСОВ, в свою очередь, добавил журналистам, что возможно в текущем году уже будет заключено 2 таких соглашения.