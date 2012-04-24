ВР приняла закон об упорядочении налогового декларирования

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения налогового декларирования".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения на утреннем пленарном заседании ВР проголосовали 256 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом отменено дополнение 7 к налоговой декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, которое подается в налоговые органы физическими лицами, которые также подают по месту работы аналогичную декларацию по Закону "О принципах предотвращения и противодействия коррупции".

В то же время, с целью решения вопроса сбалансирования декларирования имущества, доходов, расходов и обязательств финансового характера, внесены изменения в некоторые законы Украины, которыми также предусмотрена подача налоговых деклараций в налоговые органы.