Предприятия Украины в первом квартале увеличили объем реализованных услуг на 14%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-марте 2012 года составил 65,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем, за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 1,43 тыс. грн. В то же время, потребление услуг жителями разных регионов Украины неодинаковое и колеблется в рамках от 356,7 грн на одного человека в Тернопольской области до 8,416 тыс. грн в Киеве.

В марте объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 23,6 млрд грн, что на 10,3% больше (в сопоставимых ценах), чем за аналогичный период в 2011 году.

Почти половина объема реализованных услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почти и связи, треть - составили услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (53,7%) от общего объема предоставленных услуг.

В частности, в марте 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 209,4 млн грн (включая НДС), что на 31,7% больше по сравнению с мартом 2011 года (в январе-марте – на 539,1 млн грн, на 40,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года).

Гостиницы и рестораны Украины в марте т.г. реализовали услуг на сумму 286,5 млн грн, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (725,1 млн грн, на 12,6% больше).

В марте предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 12,965 млрд грн – на 15,1% больше, чем в марте прошлого года (36,624 млрд грн, на 16,5% больше).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 7,957 млрд грн – на 21% больше, чем в марте прошлого года (12,33 млрд грн, на 33,4% больше).

В сфере образования в марте т.г. было предоставлено услуг на сумму 256,7 млн грн, что на 0,3% больше по сравнению с мартом 2011 г. (760,2 млн грн, на 3,4% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 479,4 млн грн, что на 23,2% больше, чем в марте 2011 г. (1,352 млрд грн, на 21,3% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,416 млрд грн, что на 26,3% больше по сравнению с мартом прошлого года (3,89 млрд грн, на 33,4% больше).

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с 2010 годом.