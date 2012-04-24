В Украине планируется активнее использовать механизмы страхования экспортных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге по итогам заседания комитета экономических реформ, проведенного сегодня Президентом Украины Виктором Януковичем.

Она отметила, что такая инициатива рассматривается в рамках инициатив по развитию реального сектора экономики.

В частности, она сообщила, что рассматривается вопрос создания специального учреждения, которое будет осуществлять поддержку экспорта. «Его основными функциями будет страхование экспортных кредитов, предоставление гарантий исполнения внешними покупателями своих обязательств по внешнеэкономическим договорам и выдача гарантий банкам-кредиторам по экспортным кредитам. Это должно помочь украинским экспортерам при работе на внешних рынках», - сказала И.Акимова.

Она отметила, что механизм реализации этой инициативы должен быть заложен в законе «О государственной и финансовой поддержке экспортной деятельности», который находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Еще одной инициативой является усовершенствование работы внешнеторговых представительств. «Минэкономразвития и МИД должны оценивать деятельность наших зарубежных представительств, в том числе по параметрам, каким образом они поддерживают экспортную деятельность украинских национальных товаропроизводителей», - сказала И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, также сегодня Президент подчеркнул важность эффективного развития реального сектора экономики.