Ежегодные доходы криминала в 2,1 трлн долл. ставят его на уровень G20 - ООН

Ежегодные доходы криминального бизнеса составляют около 2,1 трлн долл., что делает его одной из 20 крупнейших экономик мира, заявил заместитель генсекретаря ООН, исполнительный директор управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Юрий Федотов.

По оценкам ООН, доходы всемирного криминального бизнеса равны приблизительно 3,6% мирового валового продукта.

«Это ставит криминальный бизнес в разряд крупнейших экономик мира, одной из 20 ведущих экономик», – подчеркнул Федотов.

Замгенсека ООН сообщил, что эти подсчеты недавно впервые были проведены возглавляемым им управлением и Всемирным банком на основе данных 2009 года.

Ранее, выступая в Вене на заседании комиссии ООН по предотвращению преступлений, Федотов сообщил, что, «по имеющимся оценкам, развивающиеся страны теряют до 40 млрд долл. из-за коррупции». При этом, ежегодная прибыль от незаконной торговли людьми превышает 30 млрд долл., передает Газета.RU.