«ВТБ Банк» из-за отсутствия прибыли не будет выплачивать дивиденды за 2011 год

«ВТБ Банк» (г. Киев) не будет выплачивать дивиденды за 2011 год. Об этом говорится в Протоколе об итогах годового собрания акционеров банка, состоявшегося 13 апреля, обнародованном в газете «Голос Украины» от 25 апреля т.г.

«Не осуществлять выплату акционерам ПАО «ВТБ Банк» дивидендов по простым акциям за 2011 год в связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности за 2011 год», - говорится в сообщении.

Полученные убыток в размере 356,967 млн грн будет покрыт за счет прибыли будущих периодов.

Ранее, в Отчете о финансовых результатах за 4 квартал 2011 года банк указывал, что его прибыль составила 581,525 млн грн.

Кроме того, на собрании акционеры расширили состав Наблюдательного совета банка с 8 до 9 человек и назначили его членом представителя российского ОАО «Банк ВТБ» Девида Брауна.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2012 года составляли 37,067 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 33,140 млрд грн, обязательства - на 15%, до 33,011 млрд грн, уставный капитал - 5,416 млрд грн, собственный капитал - 4,057 млрд грн.

«ВТБ Банк» в 2011 году получил убыток 356,967 млн грн.