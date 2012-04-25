Доллар к завершению сегодняшних торгов может вырасти в цене - эксперт

На торгах в среду, 25 апреля, доллар к завершению дня может вырасти в цене, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, по паре EUR/USD вероятен возврат к отметке ниже 1.3160 с дальнейшей целью 1.3070.

Как отмечают аналитики, позиции GBP/USD будут под влиянием данных из Великобритании. Публикация предварительного отчета по ВВП за 1 квартал способна поддержать фунт, если показатели превысят прогнозы. Причем шансы на такой исход не так уж малы, учитывая недавнюю позитивную статистику. В таком случае ближайшей целью станет уровень 1.6180, тем не менее, американская сессия может внести свои коррективы. Появившиеся слухи о том, что Банк Японии пойдет на дополнительное смягчение, а также откладывающаяся реализация QE3 от Федрезерва говорят о том, что у USD/JPY большие шансы на укрепление. Пара может пробиться выше отметки 81.30 и направиться к 81.75.

В центре внимания инвесторов в среду будет заседание FOMC по ставке. Уже не вызывает сомнения тот факт, что экономика США замедлила темпы восстановления, однако потребители продолжают расходовать, а компании – нанимать новых работников.

Особый интерес будут представлять американские прогнозные данные по инфляции и безработице. Если первые вырастут, а вторые упадут, это снизит шансы на дополнительное смягчение монетарной политики.