Украинцы не представляют своей жизни без коррупции – исследования АМС

Украинцы не представляют своей жизни без коррупции.

Об этом сказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, представляя на пресс-конференции в УНИАН исследования АМС на тему «Коррупция в Украине. Истоки и перспективы осуществления антикоррупционной политики».

«Мы фактически стали свидетелями, когда Украина не представляет себя без коррупции, причем коррупции разного уровня», - сказал В.Бала.

По его словам, во время проведения исследования эксперты пытались разобраться в сути и определении коррупции.

Также в исследовании представлены особенности борьбы с коррупцией в контексте политического позиционирования. Авторы остановились на наиболее резонансных делах, которые расследовались и продолжают расследоваться в Украине.

«Надо понимать, что без эффективной борьбы с проявлениями коррупции, которые являются тормозом всех реформ, мы не будем и не сможем говорить о том, что жизнь в Украине, социально-экономический уровень становится лучшим, а самое главное - что есть какие-то перспективы у государства», - считает В.Бала.

Эксперт отметил, что коррупция является угрожающей для страны, и власть, которая сегодня представляет жесткую вертикаль правления, должна сделать вывод, что во всех политических режимах самое слабое место – коррупция, «которая разъедает общество и рано или поздно приводит к невосприятию людьми ситуации…».

В.Бала напомнил, что на протяжении последних двух лет во многих странах это заканчивалось революциями, акциями протеста, столкновениями и т. п. «Рано или поздно это происходит в любой стране, если посмотреть историю. Поэтому даже этот элемент, мне кажется достаточно важным, чтобы начать реально бороться с коррупцией», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что украинскому обществу должна быть представлена философия борьбы с коррупцией, при этом должен быть учтен позитивный опыт многих стран, которые эффективно борются с коррупцией. В частности, в исследовании АМС приводятся примеры борьбы с коррупцией в Сингапуре и Грузии.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий напомнил известное американское высказывание, что для того, чтобы преодолеть коррупцию, необходимо сделать так, чтобы коррупция была невыгодной.

Он отметил, что бороться с коррупцией возможно, если на это есть согласие политических элит. «Яркий пример - Грузия. Есть возможности, и даже за последние два года мы видим, что при определенном желании и понимании этого явления бороться можно. Даже со всеми теми ошибками, которые делает нынешняя власть, все же можно», - заметил А.Голобуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина не выполнила 3 рекомендации GRECO, 10 – выполнила частично

СНБО разрабатывает меры по кардинальному повышению эффективности борьбы с коррупцией

Эксперты: в Украине есть законодательная база для борьбы с коррупцией, нет политволи

Реестр коррупционеров засекретят, чтобы не дразнить электорат?