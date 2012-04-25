Кабмин принял решение: с 1 мая пенсии начнут расти

Правительство Украины приняло решение о повышении пенсий с 1 мая различным категориям пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко. По его словам, общая сумма средств, которая будет направлена на повышение пенсий до конца года, составит порядка 14 млрд грн.

«Что касается объема средств, которые пойдут на увеличение вот этих выплат, то до конца года эти объемы составят порядка 14 млрд грн. Часть средств учтена в изменениях к бюджету, которые приняты, часть средств мы рассчитываем получить из тех резервов, которые мы сегодня уже имеем», - сказал С.Тигипко.

По словам премьер-министра, согласно решению правительства, с 1 мая пенсионерам, которые получают трудовые пенсии и имеют трудовой стаж 20 и 25 лет (женщины и мужчины соответственно), пенсия будет повышена не менее, чем на 100 грн. Для тех, кто не имеет такого стажа, повышение составит не менее 50 грн, для пенсионеров, которые получают соцпенсии – не менее 30 грн. Всего повышение пенсий с 1 мая получат 12,9 млн пенсионеров.

Также с 1 мая размер повышения выплат членам семей погибших и инвалидов войны увеличится с 28 до 42% прожиточного минимума для неработоспособных. Размер повышения составит 112,1 грн (с 238,1 до 357,2 грн). Повышение будет проведено 172,4 тыс. человек.

Кроме того, с 1 мая с 10 до 15% прожиточного минимума для нетрудоспособного населения будут подняты доплаты участникам войны, не награжденным медалями. Для награжденных медалями доплата будет увеличена с 15 до 20%. Таким образом, отметил С.Тигипко, размер пенсии будет повышен 1 млн 307,2 тыс. ветеранам на 42,5 грн. Для награжденных повышение увеличится с 127,6 до 170,1 грн, для других участников войны - с 85,1 до 127,6 грн.

Также С.Тигипко сообщил, что с 1 июля начнутся поэтапные повышения пенсионных выплат военнослужащим командирского и рядового состава. С 1 июля повышение составит 10%, с 1 сентября – также 10%, и с 1 января 2013 года – 10,5%.