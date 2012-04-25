Клименко: несовершенство законодательства и теневая экономика - основные причини коррупции

Несовершенство налогового законодательства Украины, а также высокий уровень тенизации экономики остаются основными причинами коррупции в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко, выступая в ходе Международной научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы противодействия коррупции в органах Государственной налоговой службы Украины».

Он отметил, что на сегодня ГНСУ реализовывает целый ряд мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в ведомстве. Так, для повышения эффективности данных мероприятий внедряется рискоориентированная система мониторинга коррупционных рисков, которая позволит определять подразделения налоговой службы, наиболее подверженные влиянию коррупции.

Еще одним эффективным направлением устранения коррупционных рисков, по мнению А.Клименко, является минимизация человеческого фактора, то есть ограничение контакта налогоплательщиков с сотрудниками ГНСУ при администрировании налогов.

Это предусматривает уменьшение сроков выдачи разрешительных документов, определение четких оснований для отказа в удовлетворении обращений налогоплательщиков.

Также глава Государственной налоговой службы Украины отметил, что на сегодня значительное внимание уделяется внедрению процедур системного контроля за действиями налоговиков со стороны органов ГНСУ более высокого уровня, а также подразделений внутренней безопасности.

Кроме того, А.Клименко подчеркнул, что принятие Налогового кодекса дало хороший фундамент для борьбы с коррупцией.

При этом, по его словам, все еще существуют разного рода законодательные неточности и разночтения, которые дают возможность уклоняться от уплаты налогов.

В этой связи А.Клименко выразил убеждение, что Налоговый кодекс будет в дальнейшем дополняться и совершенствоваться.

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