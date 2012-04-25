«Родовид Банк» с 28 мая прекращает эмиссию и обслуживание платежных карт

АО «Родовид Банк» прекращает эмиссию и обслуживание платежных карт в связи с получением статуса санационного банка, сообщается на сайте кредитно-финансового учреждения.

«С получением АО «Родовид Банк» статуса санационного банка и связанными с этим изменениями в деятельности банка, АО «Родовид Банк» прекращает осуществление операций по эмиссии и обслуживанию платежных карт» - говорится в сообщении банка.

Также указывается, что начиная с 28 мая 2012 г., платежные карты, эмитированные банком, будут заблокированы.

«Родовид Банк» просит своих клиентов обратиться в отделение банка, в котором они обслуживаются, для закрытия карточного счета.

При этом банк сообщает, что в случае наличия задолженности по карточному счету, клиенту банка необходимо осуществить полное погашение долга по реквизитам, указанным в договоре.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк.

«Главными задачами «Родовид Банка» как санационного банка будут: продолжение работы касательно возвращения собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства», - говорится в сообщении Нацбанка.