ГНСУ будет искать потенциальных коррупционеров по анонимкам и отзывам в масс-медиа

В Государственной налоговой службе внедряют автоматизированную систему мониторинга коррупционных рисков. Многофакторный анализ выявит наиболее опасные в этом смысле подразделения, что позволит сосредотачивать усилия в борьбе с коррупцией на важнейших направлениях.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, об этом заявил ее председатель Александр Клименко во время конференции, посвященной проблемам борьбы с коррупцией.

По его словам, новая система будет прорабатывать данные служебных расследований, проверок управления внутренней безопасности, анонимных опросов работников и налогоплательщиков, а также обращения граждан, поступающие на горячую линию «Пульс налоговой». Будут учитываться также отзывы в масс-медиа о работе должностных лиц ГНСУ.

«Мы, конечно, не можем поставить за спиной каждого нарушителя налогового законодательства инспектора, а за спиной каждого инспектора – ревизора управления внутренней безопасности. Поэтому мы стремимся аналитическими методами выявлять угрозы и работать на опережение», - объяснил А.Клименко.

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