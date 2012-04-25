«ВТБ Банк» в I квартале увеличил прибыль в 5 раз — до 585,2 млн грн

«ВТБ Банк» (Киев) в январе-марте 2012 года получил чистую прибыль в размере 585,2 млн грн, что в 5 раз больше показателя аналогичного периода 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка уменьшились на 1,6% и на 1 апреля 2012 года составили 35,39 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2,1%, до 26,66 млрд грн, обязательства - на 3,6%, до 31,68 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,416 млрд грн, собственный капитал увеличился на 19,2% - до 3,72 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет 99,9737% акций ПАО «ВТБ Банк».