В Беларуси за первый квартал цены на продтовары выросли в 2,2 раза

Минск. Цены на продовольственные товары в Беларуси за I квартал 2012 года выросли в среднем на 123,8% по отношению к аналогичному периоду 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Так, в марте 2012 года, по сравнению с мартом 2011 года, цены на продтовары увеличились на 122,5%, по сравнению с февралем 2012 года – на 1,1%.

«Изменение цен на продовольствие в марте, по сравнению с предыдущим месяцем, дало 0,52% прироста сводного индекса потребительских цен», - сообщает Белстат.

По информации Белстата, стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года, снизилась на 1,4%, декабрем 2011 года – увеличилась на 3,2%, мартом 2011 года – выросла в 2,3 раза.

«За I квартал текущего года по отношению к январю-марту 2011 года мясо и птица подорожали на 149,5%, масло растительное - на 137,1%, рыбные консервы - на 195,8%, рыба и морепродукты - на 165%, крупы - на 79,9%, фрукты - 136,7%, чай - на 132,5%, сахар - на 105,5%, кондитерские изделия - на 154,5%, масло животное - на 108,8%. Цены на молоко и молочные продукты выросли на 68,8%, яйца - на 145%, макаронные изделия - на 75,3%, алкогольные напитки - на 150%, табачные изделия - на 140%. Снизились цены только на картофель - на 9,1%», - уточнили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В марте 2012 года, по сравнению с февралем текущего года, цены на сахар выросли на 7,5%, свинину (кроме бескостного мяса) - на 5,8%, пиво - на 5,5%, напитки безалкогольные - на 4%, свинину бескостную, соль - на 3,3%, говядину бескостную - на 2,7%, молоко сгущенное с сахаром - на 2,5%, колбасные изделия и копчености, яйца куриные, молоко и молочные продукты, напитки алкогольные - на 1,2- 1,8%.

Цены на крупу пшенную снизились на 4,2%, масло растительное - на 3,2%, хлопья овсяные «Геркулес», крупу перловую - на 1,3%, крупу гречневую - на 0,9%, мясо птицы, рис - на 0,7%.

Справка УНИАН. Средние цены за кг говядины первой категории в Беларуси в марте составили 30,806 тыс. белорусских рублей, свинину (кроме бескостного мяса) - 34,643 тыс. рублей, тушки кур - 24,052 тыс. рублей, вареную колбасу высшего сорта - 35,591 тыс. рублей, мороженую рыбу - 25,048 тыс. рублей.

Средние цены за 1 л молока 2,5%-3,5% жирности составляли 3,825 тыс. рублей, сметаны - 16,018 тыс. рублей за кг, сыра твердого - 47,971 тыс. рублей, масла животного - 44,622 тыс. рублей, хлеба ржано-пшеничного - 3,906 тыс. рублей, макарон - 6,266 тыс. рублей. Средние цены на картофель в Беларуси в марте составили 1,673 тыс. рублей за кг, капусту - 1,190 тыс. рублей, морковь - 2,161 тыс. рублей, репчатый лук - 3,190 тыс. рублей, яблоки - 10,378 тыс. рублей.

Официальный курс валют Нацбанка Беларуси: 8000 белорусских рублей – 1 долл. США; 996,7 белорусских рублей – 1 гривня.