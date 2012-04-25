Украина планирует вернуться к вопросу получения от ЕС помощи в 610 млн. евро

Украина осуществляет мероприятия, чтобы в ближайшее время возобновить секторное сотрудничество с Европейским Союзом и вернуться к вопросу предоставления Украине макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом сообщил сегодня министр Петр Порошенко после встречи с директором программы соседства Генерального директората по вопросам развития и сотрудничества Еврокомиссии Маркусом Корнаро.

«Мы договорились о том, что визит украинской делегации в Брюссель, который запланирован на 15 мая, состоится не с пустыми руками, а с конкретными результатами нашего сотрудничества, которые обеспечат возобновление сотрудничества с Европейским Союзом», - подчеркнул П.Порошенко.

По словам П.Порошенко, это уже третья за последнюю неделю плодотворная встреча с руководителями Еврокомиссии, которая свидетельствует о насыщенности и эффективности двустороннего диалога.

В ходе встречи, говорится в сообщении, стороны обсудили важные вопросы секторного сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. В частности, речь шла о сотрудничестве в сферах управления государственными финансами, региональном развитии, энергетике, энергоэффективности.

Как сообщал УНИАН, 29 июня 2010 года Совет министров ЕС принял решение о предоставлении Украине 500 млн. евро макрофинансовой помощи. Средства планировалось предоставить в виде кредита на 15 лет.

Кроме того, этим решением предусматривалось предоставление Украине еще 110 млн. евро помощи из выделенных в 2002 году, но не использованных 200 млн. евро.

Однако в феврале 2011 года Евросоюз прекратил финансовую помощь Украине в связи с внесением Верховной Радой изменений в процедуру государственных закупок.