Задолженность по зарплате в Украине снизилась до 1,038 млрд грн

В Украине задолженность по выплате заработной платы в марте 2012 года снизилась на 2,9% и на 1 апреля составила 1,038 млрд грн, с начала года задолженность увеличилась на 6,2%; по сравнению с данными на 1 апреля 2011 года задолженность сократилась на 21,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в марте зафиксирован в 7 областях Украины и Киеве. Соответственно, сокращение задолженности наблюдалось в 17 областях, а также АР Крым и Севастополе.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 апреля т.г. зафиксирован в Донецкой – 230,182 млн грн (в марте сократилась на 5,4%, с начала года выросла на 14,9%, по сравнению с 1 апреля 2011 года – сократилась на 5,9%) и Харьковской областях – 104,845 млн грн (в марте сократилась на 7,2%, с начала года — выросла на 16,4%, по сравнению с 1 апреля 2011 года сократилась на 33,9%).

Высокий уровень задолженности по заработной плате остается в Луганской области — 90,022 млн грн (в марте сократилась на 4,5%, с начала года — на 3,1%, по сравнению с 1 апреля 2011 года — сократилась на 9,1%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 апреля 2012 года составила 72,182 млн грн (в марте выросла на 2,6%, с начала года — сократилась на 0,5%, по сравнению с 1 апреля 2011 года – сократилась почти в полтора раза).

Самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 апреля т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 217 тыс. грн (в марте выросла на 3,8%, с начала года — сократилась на 9,6%, по сравнению с 1 апреля 2011 года — сократилась в 30 раз), Ривненской – 2,385 млн грн (в марте сумма задолженности сократилась на 5,5%, с начала года — на 4,2%, по сравнению с 1 апреля 2011 года – сократилась на 17,6%) и Тернопольской областях – 5,852 млн грн (в марте сократилась на 5,9%, с начала года — на 24,5%, по сравнению с 1 апреля 2011 года — сократилась на 55,3%).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.