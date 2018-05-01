Нацбанк намерен монополизировать рынок безналичных платежей

Национальный банк Украины сделал очередную попытку установитьтотальный и неограниченный контроль над безналичными расчетами и платежными системами на территории Украины. Банковский регулятор подготовил и намерен внести на рассмотрение Верховной Рады новый вариант закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)».

Стоит отметить, что индустрия живет ожиданием внятного закона в сфере регулирования безналичных платежей уже более двух лет. Традиционно для Украины, сегодня в своей работе участники рынка вынуждены руководствоваться целым ворохом резолюций, актов и рекомендаций, попутно отбиваясь от хаотичных попыток законодателей навязть им непонятные для них правила игры. В прошлом однозначный протест всех ключевых игроков, влючая крупные банки, платежные системы и бизнесс ассоциации, вызвали преславутые законопроекты 6465 и 6466. Возмущение банковского сообщества вполне объяснимо – кроме непонятного содержания, предусматривающего монополизацию рынка одним поставщиком услуг, участников индустрии возмутил сам подход к процессу создания законопроектов – поспешно,без обсуждений и консультаций с представителями индустрии.

Однако, такой подход не является досадым недоразумением, а скорее есть нормой украинского законотворчества.Нынешний законопроект также готовился без участия основных игроков рынка, в частности представителей ведущих банков и платежных систем, и публично не обсуждался. Законопроект в промежуточной версии был опубликованего на сайте НБУ, однако формальный сбор пожеланий от игроков рынка не привелк существенной коррекции содержания документа. При этом и международные платежные системы, и представители банковского сообщества не единожды заявляли о своей готовности сотрудничать с НБУ с целью разработки прогрессивного законодательства для регулирования рынка безналичных платежей. И наверняка, их опыт мог бы быть полезным. Хотя бы исходя из тех соображений, что мировая индустрия электронных платежей успешно развивается уже более 50 лет, в то время как Украина с долей безналичных платежей около 8% стоит только в начале этого пути. При этом в нашей стране это развитие происходит скорее вопреки, нежели благодаря поддержке регуляторов, и все успехи, которыми рынок может похвастаться сегодня, являются результатом усилий как раз международных платежных систем и коммерческих банков, которые продолжают инвестировать в индустрию, ее инфраструктуру и финансовую грамотность держателей карт.

Законопроект изобилует формулировками типа «согласно установленных» правил, “имеет право устанавливать требования” –при этом о каких именно правилах идет речь,какие требования могут быть установлены, так и остается загадкой, не подлежащей огласке. В частности, отдельные ключевые нормы предложенного документа, а именно, право НБУ устанавливать требования к платежым системам или норма о клиринге и маршрутизации транзакций, являются крайне непрозрачными и несут опасность излишне широкой интерпретации. Фактически регулятор закладывает в законе карт-бланш для любых своих последующих инициатив, не желая даже обсуждать детали с членами Парламента, который будет принимать законопроект. Законодательное закрепление столь важных положений в таких формулировках означает, что украинские банки и платежные системы будут вынуждены работать в условиях постоянно меняющихся правил и не смогут осуществлять даже среднесрочное планирование своей деятельности. Подобные нормы делают законопроект чрезвычайно уязвимым перед злоупотреблениями в интересах отдельных игроков, и фактически создают условия для установлениядля них определенных преференций и исскуственного ограничения конкуренции на рынке.Более того, законопроект, в его нынешней редакции, практически превращает НБУ в главного игрока – а не регулятора –на украинском рынке безналичных платежей, вводя серьезные ограничения конкуренции. Последствием его принятия практически со стопроцентной вероятностью станет установление непрозрачной чиновничьей монополии.

Учитывая все вышесказанное, напрашивается очевидный вывод: закон в существующей редакции наилучшим образом иллюстрирует известное выражение «Закон что дышло– как повернул, так и вышло». Отсюда и вопрос о том, в чьих интересах будет использоваться закон.К сожалению, явно, не в интересах украинских банков и простых потребителей. Ведь всем понятно,что отсутствие конкуренции всегда ведет к ограниченному набору продуктов и услуг для потребителей, снижению конкурентоспособности украинских банков как на внутреннем, так и на внешнем рынках финансовых услуг, замедлению внедрения инноваций и сокращению объема инвестиций в индустрию.

Некоторые эксперты отрасли, в частности аналитики Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского и юридической фирмы Baker & McKenzieсчитают, что если законопроект будет принят в данной редакции, то международные платежные системы, такие как Visaи MasterCardвынуждены будут пересмотреть свой подход к украинскому рынку и не исключено, что частично либо полностью могут его покинуть. Что и неудивительно − к сожалению, отечественный бизнес уже где-то привык работать вслепуюиз-за отсутствия четких правил игры, но вряд ли с такими стандартами будут мириться международные игроки.

Последствия такого шага для экономики Украины предсказать невозможно, но мировой финансовый кризис способен поблекнуть на этом фоне. На протяжении 15-ти лет международные платежные системы и банки прилагают немало усилий и инвестируют существенные средства в развитие украинского рынка электронных платежей и финансовое образование украинцев в интересах его участников (банков, потребителей, торгово-сервисных предприятий). И все эти усилия не проходят даром. На сегодняшний день наблюдается стабильное развитие рынка электронных платежей как в плане количества платежных карт и роста объемов платежей, разнообразия платежных услуг и технологий, так и в плане развития платежной инфраструктуры нашей страны. Украинские банки в сотрудничестве с международными платежными системами внедряют инновационные, подчас более современные, чем на Западе, продукты и услуги для потребителей в Украине, осуществляют непрерывные инвестиции в безопасность электронных платежей. Но цифра 8% объема безналичных платежей – это, с одной стороны, показатель потенциала украинского рынка электронных платежей, с другой стороны - абсолютно четкий сигнал всем и, прежде всего, регулятору, о том, как много индустрии еще нужно сделать, чтобы в полной мере раскрыть этот потенциал. И закручивание гаек уж точно не будет этому способствовать.

Еще один закономерный вопрос, на который бизнес отчаялся получить ответ, касается объемов и источников финансирования инициатив регулятора. Переформатирование и передел сферы платежей, которое предлагает НБУ в своем законопроекте, требует значительных инвестиций и может помешать последовательному развитию рынка, считают крупнейшие его игроки. Разработчики законопроекта не представили участникам рынка никаких расчетов стоимости и сроков внедрения предложенных изменений, информацию об источниках финансирования, а также оценку экономической эффективности предложенных инициатив для банков и держателей карт.Видимо, расчет идет на то, что платежные системы и крупные банки будут “принуждены к сотрудничеству” и в конце концов согласятся инвестировать в проекты Нацбанка. Но это не очень похоже на стимулирование инвестиций – скорее, на их вымогание.

Кроме риска окончательной потери репутации Украины с точки зрения привлекательности страны для иностранных инвесторов (а на сегодняшний день этот показатель упал до рекордно низкого уровня - Украина заняла 152 место из 183 в рейтинге «Ведение бизнеса - 2012: ведение бизнеса в более прозрачном мире» (Doing Business 2012), во многом из-за опасений инвесторов попасть под жесткий административный пресс и крайней неопределенности), ограничение конкуренции на национальном рынке электронных платежей и возможный уход с рынка международных платежных систем грозят многочисленными негативными последствиями для владельцев банковских карт, коммерческих банков и развития национальной платежной инфраструктуры в целом. Речь идет о сокращении объемов безналичных расчетов, незащищенности украинских потребителей от мошенничества, увеличении стоимости услуг и ограничении конкуренции на рынке. И, к сожалению, этот губительный для украинского финансового сектора процесс уже начался. В частности, у иностранных банков всё меньше желания работать в Украине: сворачивается кредитование, закрываются филиалы, а часть банков вообще уходит с рынка или отказывается от целых сегментов бизнеса, прежде всего это касается розницы. К счастью, в мире, и в СНГ в частности, еще есть страны с более теплым, нежели в Украине, инвестиционным климатом. И то что сейчас бизнес корректно называет «пересмотром направлений работы» рискует стать бегством международных компаний из страны.

Другими словами, предлагаемый законопроект не только коренным образом меняет всю отрасль электронных платежей, но и потенциально способен воспрепятствовать дальнейшей интеграции Украины в европейскую и глобальную финансовую системы.

В контексте всего вышесказанного вспоминается недавняя новость о том, что Швеция планирует полностью отказаться от использования наличных денег. При этом, доля наличных денег в шведской экономике составляет всего 3% против, к примеру, 7% в США и 9% в Евросоюзе. И становится грустно от того, что молодой украинский рынок могут отбросить в развитии на долгие годы назад чьи-то неразумные законодательные амбиции и личные интересы.

Александр Сергеев