Хорошковский заявляет, что ему удалось добиться прогресса для разблокирования помощи от ЕС

Брюссель. Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский утверждает, что ему удалось добиться прогресса для разблокирования вопроса предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейским союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 25 апреля украинским журналистам.

«Нам удается продемонстрировать, что мы совершили серьезный прогресс по пути расконсервирования, разблокирования макрофинансовой помощи, прямого бюджетного финансирования, то есть такие вещи, которые, безусловно, очень важны», - сказал он.

В.Хорошковский отметил, что украинское правительство и парламент готовы решить большинство вопросов, которые не требуют внесения изменений в Конституцию.

Вместе с тем, он не уточнил, когда может быть возобновлено предоставление макрофинансовой помощи ЕС Украине.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Украина осуществляет мероприятия, чтобы в ближайшее время возобновить секторное сотрудничество с ЕС и вернуться к вопросу предоставления Украине макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро.

Справка УНИАН. 29 июня 2010 года Совет министров ЕС принял решение о предоставлении Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Средства планировалось предоставить в виде кредита на 15 лет.

Кроме того, этим решением предусматривалось предоставление Украине еще 110 млн евро помощи из выделенных в 2002 году, но не использованных 200 млн евро.

Однако в феврале 2011 года Евросоюз прекратил финансовую помощь Украине в связи с внесением Верховной Радой изменений в процедуру государственных закупок.