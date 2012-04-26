Чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале снизилась на 34% - до 1,4 млрд евро

Чистая прибыль крупнейшего германского банка Deutsche Bank в первом квартале текущего года снизилась на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1,4 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию сократилась до 1,49 евро против 2,2 евро в январе-марте 2011 года.

Аналитики ожидали чистую прибыль в размере 1,64 миллиарда евро, передает РИА "Новости".