Чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале снизилась на 34% - до 1,4 млрд евро
08:47, 26 апреля 2012Финансы
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Чистая прибыль крупнейшего германского банка Deutsche Bank в первом квартале текущего года снизилась на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1,4 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.
Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию сократилась до 1,49 евро против 2,2 евро в январе-марте 2011 года.
Аналитики ожидали чистую прибыль в размере 1,64 миллиарда евро, передает РИА "Новости".
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