Председатель Днепропетровского облсовета получил за 2011 год более 274,5 тыс грн дохода

Общая сумма совокупного дохода председателя Днепропетровского областного совета Евгения Удода за 2011 год составляет 274 тыс 568 грн.

Об этом УНИАН стало известно из декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Е.Удода за 2011 год, обнародованной в официальном издании облсовета – газете «Зоря».

Согласно декларации, зарплата и другие выплаты Е.Удода за прошлый год составили 89 тыс 913 грн, доход в виде дивидендов, процентов – 184 тыс 655 грн.

На счетах в банках и в других финансовых учреждениях у председателя Днепропетровского облсовета - 2 млн. 304 тыс 152 грн.

Е.Удод является владельцем автомобиля Skoda Octavia выпуска 2005 года с объемом двигателя 1 800 куб. см. Декларант имеет в собственности квартиру площадью 72 кв. м и зарегистрирован в квартире площадью 156,2 кв. м.

Члены семьи председателя Днепропетровского облсовета (жена, дочка) владеют автомобилем Тoyota Venza выпуска 2011 года с объемом двигателя 2 700 куб. см.