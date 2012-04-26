Нефть дешевеет на данных по коммерческим запасам сырья в США

На мировых торгах в четверг, 26 апреля, цены на нефть продолжили падение на фоне статданных из США по коммерческим запасам "черного золота".

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 104,12 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent понизилась на 0,12 доллара, или на 0,1% - до 119 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 20 апреля, выросли на 4 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 373 миллионов баррелей, согласно данным Министерства энергетики страны.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на высказывания посла ИРИ в Москве о том, что Иран якобы рассматривает возможность приостановки расширения своей ядерной программы во избежание ужесточения санкций против страны со стороны Запада, передает Bloomberg.

С негативом были восприняты новости из Аргентины, где сенат подавляющим большинством голосов одобрил законопроект об экспроприации 51% акций YPF, принадлежащих испанской нефтегазовой компании Repsol (всего у нее 57,4% акций), а также ее "дочки" YPF Gas S.A. В одобренном законодателями документе декларируется "национальный интерес" в разработке энергоносителей.