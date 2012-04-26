Глава Госземагентства Тимченко в 2011 году получил 343,2 тыс. грн дохода

Совокупный доход главы Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Тимченко в 2011 году составил 343,154 тыс. грн.

Об этом говорится в декларации, опубликованной в газете «Урядовый курьер» (№76 от 26 апреля т.г.).

Согласно декларации, в прошлом году С.Тимченко получил 126,854 тыс. грн заработной платы, дивиденды, проценты составили 95 грн, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 216,205 тыс. грн.

С.Тимченко владеет земельным участком площадью 30,2 га.

Сумма средств на счетах в банках у него составляет 12,65 тыс. грн.

При этом семье главы Госземагентства принадлежит земельный участок площадью 28 га, квартира площадью 300 кв. м, паркоместо площадью 8 кв. м.

Супруга С.Тимченко владеет автомобилем «Тойота Венза» 2010 года выпуска (с объемом двигателя 2,7 тыс. куб. м).

Вместе с тем, бывший заместитель главы Госаземагентства Николай Калюжный в прошлом году получил совокупный доход 125,5 тыс. грн (исключительно заработная плата).

Доходы его жены составили 329,2 тыс. грн.

Семье Н.Калюжного принадлежат 2 земельных участка площадью 1 га и площадью 1,7 га, жилой дом площадью 334,7 кв. м, квартира площадью 130 кв. м, гараж площадью 24 кв. м, другое недвижимое имущество.

Н.Калюжный является владельцем автомобилей "Москвич" 1991 года выпуска и ВАЗ 2121 2008 года выпуска.

Его жена владеет автомобилем Lexus GX 460 2011 года выпуска.

Сумма средств на счетах в банках жены Н.Калюжного составляет 3,5 млн грн.

В то же время, первый заместитель главы Госземагентства Артем Кадомский в 2011 году получил совокупный доход в 136,796 тыс. грн, из них зарплата - 127,205 тыс. грн, материальная помощь - 9,6 тыс. грн. Ему принадлежит 1/3 часть квартиры площадью 76 кв .м. Он также имеет право пользования квартирой площадью 150 кв. м.